«الزراعة» لـ«الدستور»: جهود البحث العلمي والري الحديث وراء زيادة الإنتاجية

كشف الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي عمل على توفير المنتجات للسوق المحلي في مختلف السلع والمنتجات الزراعية بأسعار مناسبة وتحقيق فائض كبير في التصدير تخطى 5 ملايين طن خضار وفاكهة لمختلف دول العالم.

وقال «يوسف» لـ«الدستور» إن جهود البحث العلمي الزراعي كان لها دور فاعل في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي من خلال النجاح في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومناسبة للمناخ والبيئة المصرية وخصوصاً محاصيل القمح والأرز والذرة الشامية.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعمل على نشر الوعي الزراعي فيما يتعلق بطرق الري الحديثة، التي ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج، كما سيعمل مشروع تبطين الترع بمختلف المحافظات في توفير كميات كبيرة من المياه لاستخدامها في ري الأراضي المستصلحة حديثاً.

وتابع أنه جار التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي بجنوب الوادي وشرق العوينات وغرب المنيا لخدمة أهالي الصعيد، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير الحماية الاجتماعية للمزارعين يعكس مدى الاهتمام من مؤسسات الدولة بالقطاع الزراعي والمزارعين إيماناً بأهمية القطاع الزراعي والدور المهم الذي يقدمه المزارعون في توفير الاحتياجات من السلع الغذائية.