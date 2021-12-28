«أكزيما الأطفال».. تعرف على الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الأكزيما حالة مرضية غير معدية تتميز ببقع حمراء وسميكة، و يمكن أن يكون من أنواع مختلفة، هي إكزيما خلل التعرق والتهاب الجلد التماسي والتهاب الجلد التأتبي والتهاب الجلد الدهني ، و الإكزيما التأتبية الأكثر شيوعًا فتصيب حوالي 20٪ من الأطفال .

ونرصد وفقا لموقع “ momjunction ” طرق التعرف على الإكزيما عند الأطفال.

أسباب الأكزيما

وراثي: يمكن أن تحدث الإكزيما التأتبية بسبب عوامل وراثية. قد يرث الطفل الشرط من الوالدين إذا كانا يمتلكان نفس الشيء.

عدم وجود حاجز وقائي: الأطفال المصابون بالأكزيما يفتقرون إلى بروتين الفلاغرين و يوجد الفيلاغرين في البشرة ، وهو يوفر حاجزًا وقائيًا بين الجلد والعوامل الخارجية.

الجهاز المناعي: قد يتسبب الجهاز المناعي شديد الحساسية في إصابة الأطفال برد فعل تحسسي تجاه العوامل الخارجية ، مثل الطقس الحار أو البارد أو الجاف.

الأعراض

تصلب المنطقة المصابة أو البقع.

تفتيح أو سواد البقع.

التهاب في المنطقة يعطي مظهر قشعريرة دائمة.

تكون بثور من الحك المستمر. هذه يمكن أن تطلق السوائل وقد تسبب العدوى.

زيادة الحكة في البقع المتصلبة.

العلاجات المنزلية

حمام التبييض: جهزي حوضًا كاملاً بالماء الفاتر واخلطي نصف كوب من المُبيض المنزلي. دع طفلك يسترخي فيه لمدة عشر دقائق واتركه حتى يجف. يمكن أن تساعد الحمامات الدافئة المنتظمة أيضًا في تقليل نوبات تهيج الأكزيما.

الترطيب: قد يؤدي جفاف الجلد إلى حكة شديدة يمكن أن يقلل الترطيب المنتظم بالمراهم كما هو موصوف وممارسة العناية بالبشرة اللطيفة الأعراض ويمنع تطور المرض.

أظافر الأصابع القصيرة: يمكن أن يسبب الحك مزيدًا من الضرر من خلال إنتاج بثور يمكن لقص الأظافر أن يمنع العدوى أو تطور الجرح الذي قد ينتج عن الخدش القاسي.

الملابس المناسبة: قد يؤدي ارتداء الأقمشة الخشنة أو القاسية إلى زيادة تهيج الجلد وضعت على بعض على نحو سلس وجيد التهوية تماما

اللفافات المبللة: لف المنطقة المصابة بقطعة قماش مبللة دافئة أو منشفة بعد وضع كريم الستيرويد الموضعي يمكن أن يزيد من فعالية الدواء. هذا يساعد الدواء على الانتشار بشكل أعمق في الجلد. يمكنك أيضًا استخدام السراويل أو البيجامات المبللة إذا كان الطفح الجلدي على الساقين.