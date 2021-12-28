مقتل 4 أشخاص وإصابة ضابط شرطة في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

قتل 4 أشخاص وإصابة ضابط شرطة، في حادث إطلاق نار بمنطقة دنفر الأمريكية، وفقا لما أعلنته الشرطة الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن منفذ الحادث مسلح منفرد قتل في تبادل إطلاق نار، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي، إطلاق نار داخل قاعدة رايت باترسون التابعة للقوات الجوية الأمريكية في ولاية أوهايو، ما دفع السلطات لإغلاق القاعدة الجوية.

وكانت الجوية الأمريكية قد فتحت تحقيقا داخليا، عقب تسلل رجل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن وصعوده على متن طائرة عسكرية رسمية رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية وقوع حادث إطلاق نار في ميدان (تايمز سكوير) الشهير بمدينة نيويورك حيث أسفر الحادث عن إصابة امرأة و طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وفي مطلع العام الجاري، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في إطلاق نار في مقاطعة أوستن – ترافيس بولاية تكساس الأمريكية.

وتعرفت الشرطة على المشتبه به الذي لا يزال طليقًا، وهو ستيفن نيكولاس بروديريك البالغ من العمر 41 عامًا.

وفي 22 مارس الماضيـ شهدت ولاية كولورادو الأمريكية، حادث إطلاق نار جديد فى مدينة بولدر أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم ضابطا، بعدما فتح مسلح النار فى أحد متاجر البقالة بمدينة بولدر بولاية كولورادو.



وفي 16 مارس العام الجاري، وقع حادث إطلاق النار في مركز للتدليك، ما أسفر عن وفاة شخصين وكان الضحايا امرأتين آسيويتين، امرأة بيضاء ورجلا أبيض، فيما قالت صحيفة "أتلانتا جورنال كونستتيوشن" للشرطة.