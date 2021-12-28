الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

وسط إجراءات احترازية.. الكنائس تستعد لاحتفالات أعياد الميلاد

كنيسة
كنيسة

تستعد الكنائس للاحتفال بأعياد رأس السنة، وذلك بعد اقتصارها العام الماضي على كاهن و5 شمامسة، وبدأت في التزيين ووضع شجرة الكريسماس بشكلها المعتاد في الكنيسة، يكسوها الزينة المعتاد عليها بألوانها الباهية.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالات رأس السنة بالإسكندرية كالمعتاد .

وكشفت مصادر كنسية مٌطلعة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن تفاصيل احتفالات الكنائس بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وقالت المصادر، إن الكنائس ستشهد إجراءات احترازية خلال الاحتفال براس السنة والكريسماس، إذ أطلقت الحجز المسبق لقداسات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وشددت الكنائس على الأفراد بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الأجتماعي بين الافراد خلال التواجد في الكنيسة على أن يقتصر الحضور على نسبة50% من مساحتها.

ونوه بأن الكنائس بدأت في تطبيق عدة أنظمة تأمينية، فقامت بنشر الكاميرات في مختلف نواحي وأرجاء الكنائس بإيبارشيتها المختلفة ووضع فاصل خشبي بين بوابة الكنيسة ومحطات التفتيش الزائرين، بالإضافة إلى وضع أبواب إلكترونية أمام الكنائس، مع ضرورة إبراز بطاقة الرقم القومي والأستعانة بالشرطة النسائية خلال الاحتفالات، مع منع وقوف السيارات بمحيط الكنائس ومقر مطرانيات الأساقفة بالإيبارشيات، تزامنا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد.

ولفت إلى أن الكنائس نسقت مع الكشافة الكنسية لمتابعة الأجراءات الأحترازية بين الافراد وأن تستعد بشكل مكثف في الكنيسة أثناء الأحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد؛ للمساهمة في تنظيم الكنائس أثناء الاحتفال، والذي يختتم بالتسبحة الكيهيكة ثم القداس الإلهي
وفي السباق ذاته أكدت مصادر كنسية مطلعة أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجراءات احترازية مشددة

الإيبارشيات تطلق الحجز المسبق لقداسات عيد الميلاد المجيد 
وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل ، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات عيد الميلاد المجيد بمقر مطرانياتهم بإجراءات احترازية مشددة

وأطلقت الكنائس المسيحية بالايبارشيات المختلفة الحجز المسبق لقداسات عيد الميلاد المجيد، بحضور 50% من مساخة الكنيسة.

ومن جهته أعلنت كنائس الإسكندرية عن إقامة قداس عيد الميلاد المجيد 2022 بالحجز المسبق وذلك بحضور 50% من سعة كل كنيسة.
ومن جهته أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عن اقامة قداس عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 6 يناير 2022 الساعة 9 مساءً حتى منتصف الليل، على أن يكون حضور قداس العيد بالحجز عن طريق موقع الكنيسة  وبإتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت كنائس عزبة النخل إطلاق الحجز المسبق لمشاركة شعب المنطقة في قداس العيد الميلاد  للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

البابا تواضروس شجرة الكريسماس الكريسماس عيد الميلاد المجيد الكاميرا البابا تواضروس الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

الصين تسجل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الزعيم الكورى الشمالي يعقد اجتماعا حزبيا رئيسيا لمناقشة قضايا السياسة

اليابان والصين توافقان على تشغيل خط ساخن بين مسئولى الدفاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل