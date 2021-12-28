وسط إجراءات احترازية.. الكنائس تستعد لاحتفالات أعياد الميلاد

تستعد الكنائس للاحتفال بأعياد رأس السنة، وذلك بعد اقتصارها العام الماضي على كاهن و5 شمامسة، وبدأت في التزيين ووضع شجرة الكريسماس بشكلها المعتاد في الكنيسة، يكسوها الزينة المعتاد عليها بألوانها الباهية.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالات رأس السنة بالإسكندرية كالمعتاد .

وكشفت مصادر كنسية مٌطلعة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن تفاصيل احتفالات الكنائس بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وقالت المصادر، إن الكنائس ستشهد إجراءات احترازية خلال الاحتفال براس السنة والكريسماس، إذ أطلقت الحجز المسبق لقداسات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وشددت الكنائس على الأفراد بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الأجتماعي بين الافراد خلال التواجد في الكنيسة على أن يقتصر الحضور على نسبة50% من مساحتها.

ونوه بأن الكنائس بدأت في تطبيق عدة أنظمة تأمينية، فقامت بنشر الكاميرات في مختلف نواحي وأرجاء الكنائس بإيبارشيتها المختلفة ووضع فاصل خشبي بين بوابة الكنيسة ومحطات التفتيش الزائرين، بالإضافة إلى وضع أبواب إلكترونية أمام الكنائس، مع ضرورة إبراز بطاقة الرقم القومي والأستعانة بالشرطة النسائية خلال الاحتفالات، مع منع وقوف السيارات بمحيط الكنائس ومقر مطرانيات الأساقفة بالإيبارشيات، تزامنا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد.

ولفت إلى أن الكنائس نسقت مع الكشافة الكنسية لمتابعة الأجراءات الأحترازية بين الافراد وأن تستعد بشكل مكثف في الكنيسة أثناء الأحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد؛ للمساهمة في تنظيم الكنائس أثناء الاحتفال، والذي يختتم بالتسبحة الكيهيكة ثم القداس الإلهي

وفي السباق ذاته أكدت مصادر كنسية مطلعة أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجراءات احترازية مشددة

الإيبارشيات تطلق الحجز المسبق لقداسات عيد الميلاد المجيد

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل ، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات عيد الميلاد المجيد بمقر مطرانياتهم بإجراءات احترازية مشددة

وأطلقت الكنائس المسيحية بالايبارشيات المختلفة الحجز المسبق لقداسات عيد الميلاد المجيد، بحضور 50% من مساخة الكنيسة.

ومن جهته أعلنت كنائس الإسكندرية عن إقامة قداس عيد الميلاد المجيد 2022 بالحجز المسبق وذلك بحضور 50% من سعة كل كنيسة.

ومن جهته أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عن اقامة قداس عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 6 يناير 2022 الساعة 9 مساءً حتى منتصف الليل، على أن يكون حضور قداس العيد بالحجز عن طريق موقع الكنيسة وبإتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت كنائس عزبة النخل إطلاق الحجز المسبق لمشاركة شعب المنطقة في قداس العيد الميلاد للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.