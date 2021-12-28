وزيرة الهجرة تستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، البطريرك ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.

وأشادت خلال اللقاء في ترحيبها بدور البطريرك في دعمه الشخصي ومساهمته في عام 2018 في البرنامج الكبير "نوستوس - العودة إلى الجذور" بين مصر واليونان وقبرص. شاكرين له مساهمته في هذه القضية.

من جهته، شدد البابا ثيودوروس على أهمية أن يساهم بكل قوته وبدعم من بطريركية الروم الأرثوذكس في المبادرة الممتازة للرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، التي هي حياة أكثر كرامة من أجل تنمية أكثر قرى الريف المصري فقرًا، خاصة في تلك المناطق من الدولة حيث يحتاجها المجتمع والفقراء.

وأشار البابا البطريرك ثيودوروس، إلى أنه سيحظى في هذا المجهود بالدعم العملي من اليونان وقبرص.

من جانبها، شكرت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بحرارة البابا ثيودورس على هذه المبادرة ودعم خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، واصفةً رئيس أساقفة كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس بـ"البابا البطريرك العظيم" في خدمة الإنسانية.

كان برفقة البابا المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي بالقاهرة، والأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي رئيس دير مار جرجس البطريركي.