الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الزعيم الكورى الشمالي يعقد اجتماعا حزبيا رئيسيا لمناقشة قضايا السياسة

كيم جونج أون
كيم جونج أون

أطلقت كوريا الشمالية اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم لاتخاذ قرار بشأن السياسات الاستراتيجية والتكتيكية، حسبما
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن تكون الجلسة بمثابة مكان لكشف النقاب عن توجهات سياسة الدولة للعام الجديد.


وترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم التي عقدت في اليوم السابق، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس ” الفرنسية ، جرى خلال الجلسة العامة استعراض تنفيذ السياسات الرئيسية للحزب و الدولة لعام 2021 ومناقشة و اتخاذ قرار حول السياسات الاستراتيجية والتكتيكية. 

 

وأفادت وكالة الأنباء المركزية بأنه تمت الموافقة على أجندة الجلسة و البدء في مناقشتها دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن الحدث قد يستمر لعدة أيام.
 

وكانت الجلسات العامة السابقة لكوريا الشمالية قد عقدت خلال الفترة ما بين يوم و4 أيام.
 

وظلت كوريا الشمالية غير مستجيبة لمبادرات الولايات المتحدة لإجراء محادثات بعد قمة هانوي دون اتفاق في عام 2019 مطالبة واشنطن أولا بالتراجع عما تسميه "المعايير المزدوجة" و "السياسة العدائية" ضد نظامها.
 

ولم تقدم الوكالة تفصيل عن أجندة الجلسة، لكن من المتوقع أيضا أن يكون الاقتصاد على رأس الأجندة حيث تكافح كوريا الشمالية العقوبات المعوقة و  إغلاق الحدود المطول جراء فيروس كورونا.
 

ويقول خبراء، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن الجلسة العامة لهذا الأسبوع قد تحل محل خطاب الزعيم كيم في يوم رأس السنة الجديدة.
 

وحثت وزارة الوحدة في سول يوم أمس الاثنين كوريا الشمالية على بدء العام الجديد بفتح باب الحوار واتخاذ خطوة إلى الأمام للمشاركة و التعاون.

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