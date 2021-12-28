ارتفاع حصيلة الفيضانات بالبرازيل إلى 20 قتيلاً و63 ألف نازح

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة هطلت على ولاية باهيا في شمال شرق البرازيل منذ نوفمبر إلى 20 قتيلاً و63 ألف نازح، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم.



وقال حاكم الولاية روي كوستا الذي يُشرف منذ السبت على عملية إنقاذ تنفّذها في المناطق المتضرّرة أجهزة الولاية بالاشتراك مع الحكومة الفدرالية وولايات أخرى "إنّنا نعيش أكبر كارثة في تاريخ باهيا".



وسُجّلت حالتا وفاة جديدتان في مدينة إيتابونا حيث قضى شاب يبلغ من العمر 21 عاماً بعدما جرفته الفيضانات، في حين لقيت امرأة تبلغ من العمر 33 عاماً في انهيار أرضي، وفقا لبيان نشرته الحكومة المحلية عصر الإثنين.



وأكّد حاكم الولاية أنّ "المياه بدأت تنخفض عند منبع نهر كاتشويرا، ومن المتوقّع أن تتحسّن الحال في الأيام المقبلة، وإن كان ببطء".



وتضاعف عدد النازحين منذ الأحد، إذ أجبرت الفيضانات حتى اليوم 62796 شخصاً على مغادرة منازلهم، وفقاً لجهاز الحماية المدنية في الولاية.



كما أعلن الجهاز إصابة 358 شخصاً بجروح منذ بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول في نوفمبر.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيليةعن تسجيل 164 حالة وفاة و4164 إصابة جديدة بكورونا.



وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل في المجمل حتى الآن 618392 وفاة و22 مليونا و230737 إصابة مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.