الأرجنتين على أعتاب موجة جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ازداد بضعفين تقريبا مقارنة بالجمعة الماضية، ووصل إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أنها سجلت 20263 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 11181 إصابة .

ولم توضح السلطات الأرجنتينية ما هي نسبة حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد، الذي تم رصده في معظم البلدان المجاورة.

ومع ذلك لم تصل القفزة الأخيرة في إصابات كورونا إلى مستواها القياسي المطلق الذي تم تسجيله يوم 1 يوليو، حيث بلغ 41080 إصابة جديدة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، لم تسجل الأرجنتين ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات جراء الفيروس، علما بأن 70% من السكان تلقوا التطعيم الكامل ضد الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.