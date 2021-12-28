الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرجنتين على أعتاب موجة جديدة من كورونا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ازداد بضعفين تقريبا مقارنة بالجمعة الماضية، ووصل إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أنها سجلت 20263 إصابة جديدة بالفيروس  مقابل 11181 إصابة .

ولم توضح السلطات الأرجنتينية ما هي نسبة حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد، الذي تم رصده في معظم البلدان المجاورة.

ومع ذلك لم تصل القفزة الأخيرة في إصابات كورونا إلى مستواها القياسي المطلق الذي تم تسجيله يوم 1 يوليو، حيث بلغ 41080 إصابة جديدة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، لم تسجل الأرجنتين ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات جراء الفيروس، علما بأن 70% من السكان تلقوا التطعيم الكامل ضد الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

فيروس كورونا فيروس كورونا تاب الارجنتين جديد موجة جديدة حصيلة تسجل وجه فيروس كورون يروس كورونا أرجنتين فيروس كورو 6 أشهر إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

الصين تسجل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

الزعيم الكورى الشمالي يعقد اجتماعا حزبيا رئيسيا لمناقشة قضايا السياسة

اليابان والصين توافقان على تشغيل خط ساخن بين مسئولى الدفاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل