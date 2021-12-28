رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه اضطر إلى الخروج من العزل الصحي الذاتي وتوجه إلى الكنيست لمناقشة الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وقال بينيت، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أنا في الكنيست ولست في العزل الذاتي لأن المعارضة أقدمت على خطوة خطيرة وترفض المصادقة على القرار حول الحجر الصحي بعد المخالطة مع المصابين بسلالة أوميكرون رغم أنها تعرف أن هذا المتحور أكثر عدوى بكثير".

وشدد على أنه "يجب أن تكون الصحة العامة أثناء الجائحة فوق اللعبة السياسية الصغيرة"، وخاطب رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، الذي يتزعم حاليا المعارضة: "نتنياهو، أنت مسؤول عن عواقب تمارينك (السياسية)".

وسبق أن انسحب بينيت من جلسة للحكومة في الجولان المحتل ودخل الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة ابنته ميخال البالغة 14 عاما بفيروس كورونا.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بينيت نفسه خضع قبل الجلسة لفحص سريع وجاءت نتائجه سلبية.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه منذ منتصف الليلة الماضية وحتى اليوم تم تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت إنه حالة 184 مريضا خطيرة ويخضع 73 منهم للتنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها يبلغ 8242 حالة.

وتعهد وزير الصحة نيتسان هوروفيتس بتغيير السياسة الخاصة بالحجر الصحي ليتم إعفاء المطعمين من ضرورة الخضوع له كلما خالطوا مصابا بكورونا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الإعلان عن تغيير القيود بخصوص مطار بن غوريون.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.