الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات أمريكية بولندية حول الموقف فى أوكرانيا

جيك سوليفان
جيك سوليفان

 أجرى مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، محادثة هاتفية مع رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافل سولوخ، لبحث التعزيزات العسكرية الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إميلي هورن، في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، إن المسئولين "تبادلا الآراء حول التعزيزات العسكرية الروسية قرب حدود أوكرانيا، و أكدا أهمية وحدة التحالف في جهود الدبلوماسية و الردع"، و أكد سوليفان دعم الولايات المتحدة للبند الخامس من (معاهدة) حلف شمال الأطلسي (المتعلق بالدفاع المشترك)، مسيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لدعم حلفائنا في الخاصرة الشرقية بينما يدافعون عن بلادهم.

ويتهم الغرب الحكومة الروسية بالتحضير لغزو أوكرانيا عسكريا، و هو ما نفته موسكو مرارا. و تصف روسيا تلك الاتهامات بأنها ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدود روسيا.

وعلى صعيد آخر، أكدت رئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا ليس لديها أي خطط أو نوايا على الإطلاق لغزو أوكرانيا، مشددة على أن التقارير الواردة بشأن استعداد موسكو لشن عملية عسكرية ضد كييف ما هي إلا أنباء كاذبة تنتشر لإثارة الرأي العام العالمي ضد بلادها.

وقالت ماتيفينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إن روسيا لم يكن لديها أبدًا أي مخطط لغزو أوكرانيا و لم تتبنَّى أي خطط من هذا القبيل.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن 80% من مواطنينا يعتبرون الشعب الأوكراني شعبًا شقيقًا لهم".

وأشارت إلى أن التقارير الإخبارية المُفبركة بشأن استعداد روسيا لغزو أوكرانيا ما هي إلا مجرد حملة تهدف إلى "إثارة الرأي العام العالمي ضد روسيا".. واصفة ذلك بـ" الهجوم الإعلامي الفظ ضد موسكو".

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