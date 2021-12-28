أمريكا تخفض فترة العزل للمصابين بكورونا دون أعراض لـ5 أيام

خفّض مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، الفترة الموصى بها لعزل المصابين بفيروس "كورونا"، ممن لا يُظهرون أعراض الإصابة، من 10 إلى 5 أيام.



وقال المركز، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "طبقا لما نعرفه حاليا عن كوفيد-19 والمتحور أوميكرون، يقصّر مركز السيطرة على الأمراض الوقت الموصى به للعزل من 10 أيام للأشخاص المصابين بكوفيد-19 إلى 5 أيام، إذا كانوا لا يُظهرون أعراضا، متبوعة بـ5 أيام من ارتداء القناع الطبي حينما يكون (المصاب) محاطا بآخرين".



وأوضح المركز أن ذلك التغيير "مدفوع بأدلة علمية تُظهر أن غالبية عمليات انتقال سارس-كوف-2 تحدث مبكرا أثناء المرض، بشكل عام في اليوم الأول أو الثاني قبل بداية الأعراض، واليوم الثاني والثالث بعدها".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة و إيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.