تراجع جديد فى سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-12-2021

تراجع سعر اليورو، اليوم الثلاثاء الموافق 28-12-2021، عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصرى لدى جميع البنوك المصرية، وسط استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجارى.



سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-12-2021

وتراوح متوسط سعر اليورو بين 17.67 جنيه و17.70 جنيه للشراء وبين 17.85 لـ 17.87 جنيه، إذا احتفظ بنك الإسكندرية بأقل سعر شراء لليورو بعد استقراره عند 17.677 جنيه، فى حين تراجع سعر البيع من17.877 جنيه لـ 17.862 جنيه للبيع، واستقر سعر الشراء لدى البنك التجارى الدولى عند 17.7021 جنيه للشراء، وتراجع من 17.8766 جنيه لـ 17.8624 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.7240 جنيه لـ 17.7099 جنيه، ومن 17.8403 جنيه لـ 17.8214 جنيه للبيع، بينما استقر سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 17.6795 جنيه، وتراجع من 17.8539 جنيه لـ 17.8397 جنيه للبيع، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" استقر عند 17.6794 جنيه للشراء، فى حين تراجع من 17.85388 جنيه لـ 17.8397 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلى من 17.6795 جنيه لـ 17.6795 جنيه للشراء، ومن 17.8539 جنيه لـ 17.8397 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو "تحويل" عند 17.6795 جنيه للشراء، وتراجع من 17.8539 جنيه لـ 17.8397 جنيه للبيع.

يشار إلى أن البنوك المركزية بمنطقة دول اليورو بدأت سحب حزم التحفيز التى أطلقتها مع بداية ظهور جائحة كورونا بعد أن اضطر عدد كبير من دول العالم إلى الإغلاق التام للحد من انتشار الفيروس، بينما يستعد البنك المركزى الأوروبى لإطلاق مرحلة جديدة من السياسات النقدية لإحتواء تداعيات أزمة التضخم العالمية وسط توقعات باستمرارها مطلع العام المقبل 2022.