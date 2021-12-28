إيطالى يعطى ابنته الكوكايين بدلا من دواء ملين للأمعاء

فتح القضاء الإيطالي تحقيقا في إعطاء مواطن إيطالي ابنته البالغة 5 سنوات مادة الكوكايين المخدرة مذوبة في كوب من الماء، بدلا من إعطائها ملينا للأمعاء ودواء مدرا للبول.

وأوضحت وكالة "أنسا" الإيطالية أن الفتاة التي تسممت عشية عيد الميلاد في منزلها الواقع في مدينة رافينا (شمال شرق إيطاليا)، نقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا، حيث باتت في مأمن من الخطر، وأخطر الوالد خدمات الطوارئ بعد أن أقلقه تدهور حال طفلته.

وفتح مكتب المدعي العام في رافينا تحقيقا في الحادث، وأثناء تفتيش المنزل، عثر المحققون على آثار للكوكايين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 142 وفاة و30810 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 136753، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5.68 مليون.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 81 وفاة و24883 إصابة بالفيروس.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.