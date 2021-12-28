الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أماكن قطع التيار الكهربائى فى كفر الشيخ.. اليوم الثلاثاء

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من أحياء وقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم  الثلاثاء، من الساعة التاسعة للساعة الثانية ظهرًا، للصيانة الدورية للمغذيات وتشمل هندسة شرق كفر الشيخ، وشمال دسوق، وسيدي سالم، وقرى الحامول، ومطوبس.


ومن المقر أن يتم فصل التيار الكهربائي عن قرية الخادمية وتوابعها لفصل التيار عن مغذي الخادمية، وتجرى أعمال الصيانة بمغذي شابة بدسوق وسيتم فصل التيار الكهربائي عن كنيسة الصرادوسي وصيفر، كما ستتم أعمال الصيانة بمغذي الشخلوبة بسيدي سالم، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية الشخلوبة وتوابعها.

وستجرى الصيانة في مغذي معدية رشيد وسيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى أبو خشبة وعرب الجزيرة الخضراء وخان جني، كما سيتم فصل محولات قرى أبو صالح و63 و65 و67 الجدية و 83 و 84 الخريجين، ومنشية هلال وعبدالهادي بالحامول، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.


ومؤخرا، أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن التنسيق مع مديرية الكهرباء في كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بشان قطع التيار الكهربائي عن 26 منطقة بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، وذلك يوم السبت الماضي لأعمال الصيانة.

وقالت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه سيتم فصل التيار الكهربائى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً عن نحو 20 منطقة بعاصمة المحافظة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وشملت تلك المناطق «تقسيم وشارع المصنع، شارع الجمهورية، تقسيم الأوقاف، شارع الجيش، المستشفى العام، الرمد القديم والجديد، بنك الدم، مستشفى الكبد، منطقة القنطرة، تقسيم زهور، القضاة، التجاريين، النيابة العامة والإدارية، تقسيم الشرطة، المحاسبين، المحافظة، قضايا الدولة، منطقة ميت علوان، عمارات الـ47، ومستشفى الهلال الأحمر».

بينما أكدت على فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بدسوق وجرى إخطار مجلس مدينة دسوق برئاسة السيد عبد الستار، رئيس المركز والمدينة، وذلك من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لعدد من المحولات والأكشاك الكهربائية وزراعة وصيانة أعمدة الإنارة اللازمة بالمناطق المستهدفة بالأعمال.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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