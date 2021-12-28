الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح الوحدة البيطرية ومركز تدريب الحاسبات بالحمام

محافظ مطروح
محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وسط ترحيب وفرحة من أهالي قرية الرويسات بمدينة الحمام الوحدة البيطرية لخدمة أهالي القرية بحضور الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة ووجيه عبدالرازق رئيس مجلس مدينة الحمام. 

IMG-20211227-WA0239


وأوضح  مدير الطب البيطري بمطروح، أن الوحدة تقدم الخدمات البيطرية لعدد ستة عشر ألف رأس من الاغنام والماشية وغيرها وتتوافر بها جميع الخدمات من أدوية بيطرية بأسعار اقتصادية لخدمة صغار المربيين والأهالي، كما يتوفر بها جميع التحصينات واللقاحات اللازمة ضد مرض جدري الأغنام وحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة إلى التجريعات ضد الطفيليات مجانآ على نفقة الدولة  للحفاظ  على الثروة الحيوانية.

IMG-20211227-WA0238


ووجه اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح خلال الافتتاح بتوفير السكن المناسب للأطباء والتمريض بالوحدة البيطرية تيسيرا عليهم.

جاء ذلك استمرارا لجولات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمدن ومراكز المحافظة لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية للتيسير على المواطنين استمرارا لاحتفالات المحافظة بالعيد القومي. 

IMG-20211227-WA0235

وافتتح  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس مدينة الحمام حيث يوفر  المركز العديد من برامج التدريب المعتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و وزارة الخارجية  لشباب الخريجين  وذلك على أيدى مدربين معتمدين من وزارة الاتصالات. 

IMG-20211227-WA0237

ووجه محافظ مطروح  بإدراج برامج تدريبية خاصة لرفع كفاءة  الموظفين بمختلف مدن المحافظة لتدريبهم على نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة، بجانب الدورات المخصصة  لشباب الخريجين وذلك لمواكبة توجهات الدولة ومشروعات التحول الرقمي لرقمنة الخدمات الحكومية.

IMG-20211227-WA0236
IMG-20211227-WA0231


وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه وجيه عبدالرازق رئيس مجلس مدينة الحمام مدخل المدينة، موجها  بالبدء في أعمال تطوير وتوسعة المدخل ورفع منسوب الطريق بالمناطق المنحدرة لعدم ركود مياه الامطار بها مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة ووضع جدارية جمالية بالمدخل للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة. 

 

IMG-20211227-WA0230
IMG-20211227-WA0234


كما تفقد محافظ مطروح خلال جولته الطريق الدائري بمدينة الحمام والذي تم توسعته من عرض ٥ أمتار إلى ١٢ متر ليربط بين منتصف المدينة و خارجها وذلك لتقليل التكدس  وتحقيق سيولة  مرورية بالمدينة  والتيسير على المواطنين.

محافظ مطروح العيد القومي الطب البيطري مدينة الحمام قرية الرويسات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

سوريا تدين التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل إسرائيل فى الجولان السورى المحتل

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

بحلول 2022.. افتتاح 13 مركزا تموينيًا متطورًا بكفر الشيخ

أمريكا تخفض فترة العزل للمصابين بكورونا دون أعراض لـ5 أيام

العراق.. محافظة البصرة تنفى تسجيل أى إصابة بمتحور أوميكرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا