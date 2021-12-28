محافظ مطروح يفتتح الوحدة البيطرية ومركز تدريب الحاسبات بالحمام

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وسط ترحيب وفرحة من أهالي قرية الرويسات بمدينة الحمام الوحدة البيطرية لخدمة أهالي القرية بحضور الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة ووجيه عبدالرازق رئيس مجلس مدينة الحمام.



وأوضح مدير الطب البيطري بمطروح، أن الوحدة تقدم الخدمات البيطرية لعدد ستة عشر ألف رأس من الاغنام والماشية وغيرها وتتوافر بها جميع الخدمات من أدوية بيطرية بأسعار اقتصادية لخدمة صغار المربيين والأهالي، كما يتوفر بها جميع التحصينات واللقاحات اللازمة ضد مرض جدري الأغنام وحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة إلى التجريعات ضد الطفيليات مجانآ على نفقة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الافتتاح بتوفير السكن المناسب للأطباء والتمريض بالوحدة البيطرية تيسيرا عليهم.

جاء ذلك استمرارا لجولات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمدن ومراكز المحافظة لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية للتيسير على المواطنين استمرارا لاحتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وافتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس مدينة الحمام حيث يوفر المركز العديد من برامج التدريب المعتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و وزارة الخارجية لشباب الخريجين وذلك على أيدى مدربين معتمدين من وزارة الاتصالات.

ووجه محافظ مطروح بإدراج برامج تدريبية خاصة لرفع كفاءة الموظفين بمختلف مدن المحافظة لتدريبهم على نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة، بجانب الدورات المخصصة لشباب الخريجين وذلك لمواكبة توجهات الدولة ومشروعات التحول الرقمي لرقمنة الخدمات الحكومية.



وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه وجيه عبدالرازق رئيس مجلس مدينة الحمام مدخل المدينة، موجها بالبدء في أعمال تطوير وتوسعة المدخل ورفع منسوب الطريق بالمناطق المنحدرة لعدم ركود مياه الامطار بها مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة ووضع جدارية جمالية بالمدخل للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.



كما تفقد محافظ مطروح خلال جولته الطريق الدائري بمدينة الحمام والذي تم توسعته من عرض ٥ أمتار إلى ١٢ متر ليربط بين منتصف المدينة و خارجها وذلك لتقليل التكدس وتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والتيسير على المواطنين.