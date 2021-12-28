الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

إسرائيل
إسرائيل

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم تم تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت إنه حالة 184 مريضا خطيرة ويخضع 73 منهم للتنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها يبلغ 8242 حالة. 

وتعهد وزير الصحة نيتسان هوروفيتس بتغيير السياسة الخاصة بالحجر الصحي ليتم إعفاء المطعمين من ضرورة الخضوع له كلما خالطوا مصابا بكورونا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الإعلان عن تغيير القيود بخصوص مطار بن غوريون.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

إسرائيل اصابة اسر تسجيل فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا كورونا المستجد اصاب سجيل كورونا فيروس إصابة بكورونا بفيروس كورونا إصابة بفيروس كورونا فيروس كورونا ا يروس كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

«مبحبش أفلامى معاك».. غادة عادل وطليقها وجهًا لوجه أمام الجمهور

التحالف العربى: تصفية العشرات من مليشيات الحوثى بينهم قيادات بارزة

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

فرنسا تقلص مدة أخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل