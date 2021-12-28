إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم تم تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت إنه حالة 184 مريضا خطيرة ويخضع 73 منهم للتنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها يبلغ 8242 حالة.

وتعهد وزير الصحة نيتسان هوروفيتس بتغيير السياسة الخاصة بالحجر الصحي ليتم إعفاء المطعمين من ضرورة الخضوع له كلما خالطوا مصابا بكورونا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الإعلان عن تغيير القيود بخصوص مطار بن غوريون.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.