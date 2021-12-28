الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تقلص مدة أخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن استخدام جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد هو "احتمال وارد".

 

كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أنه استجابة للانتشار السريع لمتغير "أوميكرون"، قامت الحكومة بتقليص المدة اللازمة لأخذ جرعة معززة ثالثة إلى ثلاثة أشهر، بعد أن كانت أربعة.

 

وأوضح كاستيكس أيضا أنه اعتبارا من يوم الإثنين وعلى مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستقتصر جميع التجمعات العامة على 2000 شخص للمناسبات في أماكن مغلقة، و5000 شخص للفعاليات في أماكن خارجية.

 

وأضاف أن استهلاك المشروبات والطعام سيتم حظره في وسائل النقل لمسافات طويلة، وسيصبح العمل في المنزل إلزاميا لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع حيثما أمكن ذلك.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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وائل لطفي

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