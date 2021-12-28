الحبس 6 أشهر لراقصة وصاحبة ملهى ليلى لحيازتهما الحشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة راقصة وصاحبة ملهى ليلي بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد اتهامهما بحيازتها مخدر الحشيش، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق الصيرفي، وعبد السلام نبية، وسكرتير الجنايات إيهاب عبد البديع.



ترجع أحداث القضية رقم 22642 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل اول بضبط المتهمه عقب متابعة الاجرءات الاحترازية ضد فيروس كورونا تبين حوزتهما مخدر الحشيش داخل الملهي دائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول، بناء علي متابعة تفعيل الاجرءات الوقائية ضد فيروس كورونا وبلاغ من المواطنين بقيام الملهي الليلي بإصدار اصوات موسيقي بشكل عالي في أوقات متأخرة من الليل قامت قوة أمنية من قسم شرطة الرمل اول وعقب دخول وخروج الأشخاص في تمام الساعة السادسة صباحا تم التوجه إلى الملهي وضبط المتهمه س.ال.م، صاحبة الملهي وقدمت رخص للمكان منتهية فتم أصتحابها الي ديوان القسم وعقب دخلوها الي القسم قامت بإخراج لفافه بلاستيكية من بين ملابسها وطلبت دخول دورة المياه في محاوله للتخلص من اللفافه فتم ضبطها وتبين أنها قطع لمخدر الحشيش وتحرر محضر بالواقعة.



وبمواجهتها أقرت بحيازة مخدر الحشيش لترويجها على زبائنها رواد الملهي وبعرضها على النيابة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 15 سنه، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، ووضاح محمد عبدالسلام، وجلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم.



ترجع احداث القضية رقم 20007 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات بقيام المتهم م.ف.ص، سائق، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض علي المتهم وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليه وبحوزته كيس بلاستيك وتفريغ محتوياته تبين بداخله عدد 100 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.