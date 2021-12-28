«الصحة» بقطاع غزة: دخلنا بالفعل فى موجة رابعة من فيروس كورونا

صرح نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة في قطاع غزة مجدي ضهير، مساء الإثنين، بأن قطاع غزة دخل بالفعل في موجة رابعة من فيروس كورونا في ظل الحديث عن متحور أوميكرون الجديد.

وقال ضهير في تصريحات صحفية لإذاعة صوت القدس، "ما نخشاه هو عدم القدرة على تقديم الرعاية الطبية للمصابين في حال وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفيات".

ولفت المسؤول الفلسطينى إلى أن ما يحتاج إليه القطاع الان هو تحجيم عدد الإصابات بفيروس كورونا دون اللجوء إلي الإغلاق، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.

وأوضح ضهير أن الإنفلونزا الموسمية تنتشر حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا وما يصعب التفرقة بينهما تشابه الأعراض وبدرجة أكبر في الإصابات بكورونا.

ودعا ضهير الجميع إلى تلقى لقاح كورونا دون الالتفات إلى ما ينشر من إشاعات حولها، مشددا على أن التطعيم لا يقي من العدوى لكن يحد من أعراض الإصابة بفيروس كورونا بجميع المتحورات.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وقال الدكتور مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة بغزة خلال مؤتمر صحفي "تعلن وزارة الصحة دخول متحور أوميكرون بعد تسجيل إصابة مؤكدة لحالة مقيمة داخل القطاع وهذا يؤكد أن السلالة منتشرة وموجودة في المجتمع".

وتابع ضهير: "هناك عودة لصعود المنحنى الوبائي في غزة، ما يؤكد أننا داخلون على موجة رابعة من الجائحة من المتوقع أن تكون عنيفة، قائلا " نحن مقبلون على أيام عصبية".

وأعرب ضهير عن تخوفاته من انتشار الفيروس وتفشيه في القطاع بشكل سريع وهائل، في ظل استمرار وجود متحور دلتا، مطالبا بتوحيد الجهود، للخروج من هذه الموجة بأقل الأضرار.