تقرير أمريكى: أرواح الملايين من أطفال تيجراى على المحك

رصدت مجلة “فوربس” الأمريكية مخاطر الصراع في تيجراي في الشمال الإثيوبي على الأطفال، ما بين معاناة من الأمراض وسوء التغذية وعدم القدرة على الالتحاق بالمدارس، فضلا عن احتراق منازلهم في الصراع.

ووفقا للمجلة الأمريكية: فإن وجود الذخائر غير المنفجرة هو مجرد واحد من العديد من التهديدات التي يتعرض لها الأطفال في تيجراي، بسبب الأزمة المستمرة التي تصاعدت فقط منذ اندلاع القتال في المنطقة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الحين، لقي عشرات الأطفال حتفهم جوعًا، وتعرض كثيرون للخطر، حيث امتد الصراع الأهلي إلى مناطق أعمق في عفر وأمهرة.

كما يعاني عشرات الآلاف من الأطفال العالقين في النزاع في إثيوبيا من سوء تغذية حاد، ومع زيادة الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضررًا ، تأكدت مخاوف اليونيسف بشأن مدى انتشار سوء تغذية الأطفال، وفقا لتقارير الوكالة.

واستنادًا إلى بيانات الفحص من يوليو، قدرت اليونيسف أن 100،000 طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة - 10 أضعاف متوسط ​​عدد الحالات السنوي في البلاد وفي نهاية أكتوبر، أفادت اليونيسف بأن 80 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في تيغراي وعفر وأمهرة.

كما أنما يقرب من نصف جميع النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد أيضًا ، مما يزيد من مخاطر الحمل والمضاعفات المرتبطة بالولادة، كما يزيد سوء التغذية أثناء الحمل من مخاطر ولادة طفل منخفض الوزن عند الولادة وعرضة للمرض والوفاة.

وتابعت المجلة الأمريكية: الملايين من أرواح الأأطفال على المحك في تيجراي مع تصاعد الصراع ، لاسيما ويوجد 2.7 مليون طفل في سن المدرسة خارج المدرسة ، مع 240 مدرسة تستخدم لإيواء العائلات النازحة و 2500 مدرسة أخرى تضررت كليًا أو جزئيًا، ومع تضرر مئات المرافق الصحية أو إغلاقها ونزوح آلاف العاملين الصحيين ، يفتقر ملايين الأشخاص إلى إمكانية الوصول حتى إلى الرعاية الأساسية ؛ حوالي 855000 طفل دون سن الخامسة يفقدون التطعيمات الروتينية.

ويؤدي الاكتظاظ في مواقع النازحين داخليًا إلى تفاقم ظروف الصرف الصحي والنظافة السيئة ، مما يزيد من خطر الإصابة بالكوليرا وتفشي الأمراض الأخرى.

