الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بسحل وخطف هاتف فتاتين بالقاهرة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لقيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين بحلوان.. وأثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

 

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليهن (طالبتان، مقيمتان بدائرة القسم "إحداهما مصابة بسحجات" - ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمة بالظهر").. وبسؤال والد الفتاتين أيد وأكد ما جاء بالفحص.

 

باستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب أمكن تحديد المتهم (مقيم بمنطقة المعصرة).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سئ النية (سائق ومقيم بمنطقة المعصرة).

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