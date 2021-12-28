«الرؤية والإنجاز» يرصد محطات نجاح جهود الدولة بمشروعات الزراعة خلال 7 سنوات

شهد قطاع الزراعة طفرة كبير فى حجم المشروعات المنفذه والاستثمارات على مدار السبعة سنوات الماضية والتى بلغت 40 مليار جنيه، موزعة بين مشروعات نفذت بالفعل، وأخرى يجري تنفيذها حاليا، وبحسب كتاب الرؤية والإنجاز الذي أصدره مجلس الوزراء حول المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، ونستعرض أهم الأرقام عن مشروعات قطاع الزراعة خلال 7 سنوات:

إصدار 5.6 مليون حيازة زراعية و1.8 مليون بطاقة كارت الفلاح.

7 مليارات جنيه إجمالي تمويل المحاصيل الزراعية سنويا.

500 مليون جنيه دعم سنوي تقدمه الدولة للمزارعين.

330 ألف مزارع استفاد من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة بـ 8.9 مليار جنيه.

تم إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بقرى "حياة كريمة".

إنشاء 9 مزارع أفريقية نموذجية مشتركة وجاري إنشاء 4 مزارع جديدة.

تنفيذ 169 مشروعات أمن غذائي بتكلفة 53.4 مليار جنيه،

استغلال 21 منطقة بحرية للاستزراع السمكي.

رعاية 42 ألف صياد بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

108.3% الاكتفاء الذاتى من الخضر.

ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الفاكهة من 109.6 % عام 2014 إلى 117.4 % عام 2020.

وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز من 95 % عام 2014 إلى 100% في عام 2020 ، ومن القصب والبنجر في عام 2014 بلغت 100 % ونفس النسبة في عام 2020.

أما بالنسبة لبيض المائدة ارتفعت النسبة من الاكتفاء الذاتي إلى 100 % عام 2020 ودواجن التسمين من 95% خلال عام 2014 إلى 97 % خلال 2020.

والأسماك عام 2014 بلغت 72.6 % فيما في عام 2020 بلغت 84.3 %، وبالنسبة للحوم الحمراء عام 2014 بلغت النسبة 44 %، وفي عام 2020 بلغت النسبة 57 %.

95% نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن، باستثمارات 90 مليار جنيه.

تخصيص 9 مناطق للاستثمار الداجني في 4 محافظات.

إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية.