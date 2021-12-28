الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الكهرباء يكشف أول توجيه من السيسى منذ بداية تكليفه

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له أن ملف الكهرباء أمن قومي، وذلك منذ أول يوم لتكليفه بالعمل في الوزراة.

وأضاف شاكر ـ خلال اتصال هاتفي لعدد من القنوات الفضائية مساء اليوم الإثنين - أن مساندة الدولة لمشروعات الكهرباء كانت قوية والرئيس السيسي يتابع المشروعات باستمرار وبشكل دوري.

وأشار إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية تمتلك رابع أكبر قدرة على مستوى العالم، وبها مساحات لم يتم استغلالها بإضافة 500 ميجا وات، موضحا أن الوزارة تعتمد على القطاع الخاص في هذا المشروع وهو صاحب الدور الأساسي لبناء المحطة وتمويلها وتشغيلها. 

وأضاف أن المحطة وفرت 10 آلاف فرصة عمل أثناء تشغيلها، كما أنها ستتيح فرص عمل في الصيانة والإشراف عليها، معتبرا أن نجاح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يرجع إلى تضافر جهود جميع العاملين والوزارات الأخرى.

وكشف عن حدوث تطور هائل خلال السنوات السبع الماضية في قدرات المقاولين والمصنعين بمصر للتعامل في كافة مشروعات الكهرباء، مثل مشروعات سيمنز والتي فتحت المجال لاكتساب الخبرات للشركات المصرية في إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة الى محطة بنبان بأسوان.

وأوضح أنه استعرض آخر مستجدات قطاع الكهرباء أمام الرئيس السيسي اليوم، موجها الشكر للرئيس على ما قاله في حقه قائلا: "هذه شهادة اعتزاز لجميع العاملين في قطاع الكهرباء".

وفي السياق ذاته، أكد شاكر أن مصر كانت تعاني من ظروف صعبة خلال عام 2014، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات لإدخال طاقات كهربائية على الشبكة وتحسين شبكات النقل والتوزيع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بأن الكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار إلى أن تكلفة المشروعات التي تعمل فيها الوزارة تجاوزت تريليون جنيه في البلاد بأكملها، مضيفا أن نصيب الصعيد من تلك التكلفة 135 مليار جنيه موزعة على الاستثمار في الطاقة الكهربائية بالنسبة للإنتاج والنقل والتوزيع، لافتا إلى تخصيص 102 مليار جنيه لقطاع الإنتاج في محافظات الصعيد، و25 مليار جنيه لشبكات النقل، و8 مليارات جنيه لشبكات التوزيع.

 

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