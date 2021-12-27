الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نصر محروس عن انتهاء أزمته مع بهاء سلطان: «هو العمر فيه كام 18 سنة»

جريدة الدستور

كشف المنتج والمخرج نصر محروس، تأثير وفاة والده عليه، مؤكدًا أنه بعد رحيل والده كبر فجأة لأن والده كان سنده.

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية DMC: "علاقتي مع بهاء سلطان عمرها 18 عامًا وفكرت العمر فيه كام 18 عامًا"، مشيرًا إلى أن أزمته مع بهاء سلطان سببها عناصر خارجية والالتزام بالعقود، ونحن نعمل كمؤسسة لبناء نجم فأنت شخص لم يكن يعرفك أحد وفجأة أصبح لك جمهور كبير وهذا له ثمن إحنا دفعناه في تلميع نجم".

 

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

محمد شاكر يعلن موعد رفع الدعم على الكهرباء نهائيًا

وزير الكهرباء يكشف أول توجيه من السيسى منذ بداية تكليفه

نصر محروس عن انتهاء أزمته مع بهاء سلطان: «هو العمر فيه كام 18 سنة»

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية