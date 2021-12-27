نصر محروس عن انتهاء أزمته مع بهاء سلطان: «هو العمر فيه كام 18 سنة»

كشف المنتج والمخرج نصر محروس، تأثير وفاة والده عليه، مؤكدًا أنه بعد رحيل والده كبر فجأة لأن والده كان سنده.

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية DMC: "علاقتي مع بهاء سلطان عمرها 18 عامًا وفكرت العمر فيه كام 18 عامًا"، مشيرًا إلى أن أزمته مع بهاء سلطان سببها عناصر خارجية والالتزام بالعقود، ونحن نعمل كمؤسسة لبناء نجم فأنت شخص لم يكن يعرفك أحد وفجأة أصبح لك جمهور كبير وهذا له ثمن إحنا دفعناه في تلميع نجم".