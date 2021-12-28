كيفية تسجيل لقاح كورونا للذين تخلفوا عن موعد الطلب

تنشر “الدستور” كيفية تسجيل لقاح كورونا 2022 للذين تخلفوا عن الموعد الخاص بالطلب، حيث أصبح الأمر لازما للجميع بخصوص أخذ جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا.

كيفية تسجيل لقاح كورونا 2022 للذين تخلفوا عن الموعد الخاص بالطلب

(الخطوة الأولى في التسجيل): يجب على المواطن الذي يرغب في إعادة الطلب أو المتابعة أو إرسال طلب لأول مرة الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان المصرية من "هـــــنا".

(الخطوة الثانية في التسجيل): اختيار أيقونة التسجيل لطلب اللقاح.

(الخطوة الثالثة في التسجيل): الضغط علي تحديد الفئة "عاملين بالقطاع الطبي، أصحاب أمراض مزمنة، التطعيم بغرض السفر".

(الخطوة الرابعة في التسجيل): إدخال بيانات المُتقدم "الاسم، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني".

(الخطوة الخامسة في التسجيل): يظهر أمامك كود خاص مكون من 20 رقم ، قم بحفظه، لاستخدامه للحصول على التطعيم الخاص بفيروس كورونا.



أعراض متحور أوميكرون الجديد 2022

الشعور ببعض من الإعياء الشديد

الشعور ببعض من الحمى

الشعور ببعض من الشعور بآلام الجسم

الشعور ببعض من الشعور بصداع الرأس

الشعور ببعض من زيادة التعرق

الشعور ببعض من إضافة إلي سيلان الأنف

الشعور ببعض من بحكة الحلق.

رابط تسجيل لقاح كورونا 2022 موقع وزارة الصحة المصرية

يستطيع الموظفون والدارسون بمختلف الجامعات المصرية بالمحافظات، الذين لم يأخذوا الجرعة، قبل دخول الامتحانات حيث تعد شرطا أساسيا لممارسة الحياة التعليمية التي يجب عليهم المرور بها بدون أي معوقات https://egcovac.mohp.gov.eg

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