كيف يوفر مشروع توشكى الإكتفاء الذاتي من القمح؟

إحياء مشروع توشكى..



خطوات حقيقية اتخذت القيادة السياسية نحو التنمية الزراعية والأمن القومي وذلك من خلال إحياء مشروع "توشكى الخير"، بعد سنوات من التوقف، فوفقًا للخبراء يمكن للمشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي بالعديد من السلع الاستراتيجية الهامة ومنها القمح.

وبدأ العمل في " توشكى الخير" في أكتوبر 2020، حيث تم فيه زراعة 30 ألف فدان قمح خلال 3 أشهر، كما تم تجهيز 100 ألف فدان.

وأكد سيد فرج خبير زراعي، أنه بالفعل يمكنه تحقيق اكتفاء مصر من القمح، مشيرًا إلى أن القمح يعني القوت الرئيسي للبلاد، وأنه وبحسب المقولة الشهيرة، "أمة لا تملك قوتها لا تملك قرارها"، وتابع أن ما تتجه مصر إلى تحقيقه حاليًا هو امتلاك قوتها وأمنها الغذائي والقومي، ويأتي ذلك عن طريق توفير المحاصيل الاستراتيجية الهامة وعلى رأسها القمح.

وأضاف أن هذا المشروع يُعتبر واحدًا من المشروعات القومية الزراعية العملاقة التي قد ينتج عنها قرابة الـ500 ألف طن من القمح، فهي خلافًا لتحقيقها بذلك الأمن القومي الغذائي والاكتفاء الذاتي، يمكنها أن تجعل مصر أحد المُصدرين للقمح ذلك المُنتج الحيوي الذي لا غنى عنه، وبالتالي يُسهم هذا في توفير مصادر للعملة الخارجية للبلاد.

كما أوضح أنه حسب وزارة الزراعة تبلغ فاتورة القمح الآن، 55 مليار جنيه، ولكن بفضل مشروع توشكى ستكون حوالي 8 مليارات تقريبًا.

الإحصاء: انخفاض واردات القمح نتيجة زيادة الإنتاج

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكلفة واردات مصر من القمح انخفضت نحو 7% إلى 2.08 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت تكلفة استيراد القمح في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي بلغت 2.24 مليار دولار وفقا لبيانات الجهاز.

كما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري أن مصر خفضت من استيرادها للقمح من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل لـ 202.9 مليون دولار في العام المالي الماضي بعد أن كانت 393.1 مليون دولار في العام المالي السابق له بتراجع بلغ 190.2 مليون دولار.

وأكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة، أن مساحة القمح المزروعة خلال الموسم الجارى تبلغ 3.4 مليون فدان، وتستهدف الوزارة زيادتها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 5.1 مليون فدان.

كما أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع متوسط إنتاجية فدان القمح خلال الموسم الجارى من 18 إردبا إلى 20 إردبًا من أراضى الإصلاح والاستصلاح الزراعى نتيجة تحسن الجو فى فصل الشتاء، بينما تصل متوسطات الإنتاج إلى 22 إردبًاا فى الأراضى والمحطات البحثية ذات الجودة الأعلى فى مصر.

و يُذكر أن مصر تستورد 13 مليون طن سنويًا لتغطية صناعة الخبز المدعم والسياحى والمكرونات والمخابز الأفرنجية، بخلاف إنتاج محلى يزيد عن 9 ملايين طن ليصل إجمالى الاستهلاك إلى 22 مليون طن سنويًا.

