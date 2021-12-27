الكويت تضيف الحجر المنزلى إلى بيانات التطعيم فى تطبيق هويتى للوافدين

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، اليوم الاثنين، إضافة حالة الحجر المنزلي إلى بيانات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المتوفرة عبر تطبيق (هويتي).

وقالت (المعلومات المدنية) بدولة الكويت - في بيان صحفي - إن هذه الحالة سيتم التعبير عنها بـ(اللون البنفسجي) في خانة التطعيم بتطبيق (هويتي)، وذلك بالتنسيق مع وزراة الصحة وتفعيلا لقرارات مجلس الوزراء الكويتي في شأن فرض الحجر المنزلي على المحصنين ضد الفيروس المستجد القادمين إلى دولة الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في اجتماع استثنائي تحديد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للقادمين إلى البلاد تتمثل في إجراء فحص (بي.سي.آر) قبل الوصول ب48 ساعة يفيد بخلو الشخص من الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الإجراءات يخضع الشخص القادم إلى البلاد لحجر منزلي لمدة 10 أيام مع إمكانية إلغاء الحجر قبل ذلك حال إجراء فحص (بي.سي.آر) بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس.

جدير بالذكر أن تطبيق (هويتي) يمكن المواطنين والمقيمين من إصدار بطاقة مدنية رقمية لتعريف هوية الفرد في كل المعاملات الحكومية وغير الحكومية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، موضحًا أنه تم تخصيص 18 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية بإجمالي 36 مركزًا، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.