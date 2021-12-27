السيطرة على حريق شقة سكنية فى التجمع الأول

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم، على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة العمليات بوجود حريق داخل شقة سكنية في أحد الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء وتم إخماد الحريق.

ودلت المعاينة الأولية أن الشقة يمتلكها مدير شركة، وأن سبب الحريق ماس كهربائي بجهاز التكييف، وأضافت التحريات أن صاحب الشقة لم ينتبه قبل نزوله منها أن الجهاز التكييف في وضع التشغيل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة.