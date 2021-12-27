الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد المدن الجامعية للاطمئنان على مستوى الخدمات

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم بالمدن الجامعية "بنين وبنات" بكفر سعد، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب.
وشملت الجولة تفقد غرف الإقامة، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدن الجامعية.


وشدد رئيس الجامعة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل المدن الجامعية.


من ناحية أخرى التقى رئيس الجامعة خلال جولته بعدد من الطلاب داخل المدينة والاستماع الى مطالبهم والاطمئنان منهم على مستوى الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية لهم.


وأكد الدكتور جمال سوسة حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.

رئيس جامعة رئيس جامعة بنها جولة تفقدية الطلاب متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

«كلت معاه فطير ومِش».. الطفل ساجد يروى تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسى (فيديو)

بعد أدهم نابلسى.. تامر حسنى: «فكرة الاعتزال موجودة فى دماغى»

«الإحصاء»: دمياط أعلى المحافظات مساهمة فى النشاط الاقتصادى.. والريف يتفوق على الحضر

براتب يصل لـ3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية