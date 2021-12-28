الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بحلول 2022.. افتتاح 13 مركزا تموينيًا متطورًا بكفر الشيخ

مراكز الخدمات النموذجية
مراكز الخدمات النموذجية

أعلن المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنه خلال العام المقبل سترتفع أعداد مراكز الخدمات التموينية النموذجية المتطورة إلى 13 مركزًا نموذجيًا متطورًا يقدم خدمات البطاقات الذكية والفصل الاجتماعي وتفعيل البطاقات المتوقفة وبدل التالف وتسليم البطاقات الذكية الجديدة واستلام الأوراق الدالة على أحقيته في الدعم السلعي.

وأضاف “حبيب”، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يستهدف التوسع في إنشاء مراكز التموينية المتطورة على مستوى المدن بالمحافظة، ليتم تحويل غالبية مكاتب التموين المنتشرة في المدن إلى مراكز الخدمات النموذجية المتطورة لأنها الأفضل من حيث المساحات الموجودة والتي تستوعب الأعداد الكثيرة من المواطنين لتلقي الخدمة.

وتابع أن مكاتب التموين ذات مساحات صغيرة لا تصلح في التعامل مع المواطنين بسبب ضيق مثل هذه المساحات مقارنة بالمساحات الكبيرة في المراكز التموينية المتطورة والتي تحتوي على 6 شباك ليمثل الشباك الواحد مثل مكتب تمويني واحد.

وأضاف أنه لن يسمح لمراكز الخدمات التموينية النموذجية المتطورة التعامل  مع الأنشطة التموينية والتجار التموينيين ومشروع جمعيتي، وأصحاب المخابز، أصحاب المستودعات البوتاجاز، مستودعات الدقيق.

وأكد أن مكاتب التموين مسموح التعامل مع التجار التموينيين وأصحاب المستودعات والمخابز ومشروع جمعيتي، والتي تقتصر الخدمة عليهم في التعاملات من صرف الاستعاضات الشهرية للسلع التموينية في حال التجار التموينيين وجمعيتي.

وقال إن المركز التمويني المتطور يساهم في خفض التكدس في مكاتب التموين .

 

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الأخلاق المصرية

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