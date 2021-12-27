المطران يوسف الزريعي يترأس صلاة عيد «القديس يوسف» في الزيتون

ترأس المطران يوسف الزريعي، رئيس أساقفة دمياط الفخري، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد القديس يوسف، حسب الليتورجيا البيزنطية.

وشاركه الصلوات النائب البطريركي العام السابق في القدس لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، وذلك بكنيسة القديس يوسف للروم الكاثوليك بالزيتون.

جاء ذلك بمشاركة الأرشمندريت كيرلس مشنتف، راعي الكنيسة، وعدد من المؤمنين. وعقب صلاة القداس، تم الاحتفال بذكرى السيامة الكهنوتية للأب الراعي.

المطران يوسف الزريعي كان قد خدم بكنيسة القديس يوسف للروم الكاثوليك بالزيتون، حتى اختير للخدمة الأسقفية، من قبل السينودس البطريركي المقدس لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.

واحتفلت الكنائس المسيحية ، عيد الميلاد المجيد وذلك في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية،وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

و ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صلوات عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية العذراء بمدينة نصر، بحضور مندوب عن رئاسة الجمهورية ، كما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بزيارة مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، و البابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وعموم أفريقيا، على رأس وفد كنسي يضم عددا من الأساقفة والمطارنة، التهنئة للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.