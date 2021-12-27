السياحة تستعد لـ2022.. والعنانى: فعالية كبرى لتعامد الشمس على أبوسمبل فى فبراير

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن عام 2022 سيشهد عددًا من الفعاليات على رأسها الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، إلى جانب تنظيم فعالية كبرى في فبرابر المقبل بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بأسوان، بالتعاون مع وزارة الثقافة خاصة أن تاريخ هذا التعامد لن يتكرر مرة أخرى حيث يوافق 22/02/2022.

وأشار الوزير خلال ندوة مكتبة الإسكندرية عن مبادرات مصر في عام 2022 ، إلى أنه خلال عام 2022 سوف تستضيف مصر الاجتماع الـ48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وكذلك مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27"، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الأخرى.

واستعرض العناني، ملامح الاستراتيجية الإعلامية الجديدة التي تم الانتهاء منها وأعدها تحالف كندي إنجليزي، وذلك في إطار الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري وإبرازه كمقصد متنوع ومختلف وشاب ونابض بالحياة.

وأوضح أنه تم استضافة العديد من المدونين والمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي الخاص بالسفر والسياحة في مصر وفي دول عربية وأجنبية مختلفة، مشيراً إلى أنه تم إطلاق حملات ترويجية عديدة منها للسوق العربية مثل الصيف في مصر حكاية، وأخرى للسوق الروسية والتي فازت مصر من خلالها بأفضل حملة ترويجية تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا وفقاً لما أعلنته منصة Ad colony العالمية، وهي إحدى المنصات الرائدة في تقييم الحملات الدعائية الالكترونية، إلى جانب إطلاق حملات لعدد من الدول منها بريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الوزير بإيجاز ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والتي يقوم بتحديثها حالياً أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009.

وتحدث أيضاً عما تقوم به الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية وإنشاء مقاصد سياحية جديدة مثل مدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، إلى جانب إنشاء شبكة من الطرق والكباري والمطارات وقطارات سريعة جديدة لربط المحافظات السياحية ببعض، مما يعمل أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الشكر للدكتور خالد العناني لحضوره ومشاركته اليوم في هذه الندوة، مشيراً إلى أن ما تضمنه حديثه الشيق خلال الندوة ساهم في إثراء واستفادة الحضور بمعلومات أثرية وسياحية كثيرة.

وأشار إلى أن مصر سوف تشهد العديد من المبادرات والإنجازات والأحداث خلال عام 2022، ويمثل ذلك امتدادًا للجهد المكثف الذي تبذله الدولة المصرية على كافة الأصعدة.