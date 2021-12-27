السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة نصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة نصر، دون وقوع أي إصابات وكشفت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًّا السبب في اندلاع حريق داخل الشقة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.