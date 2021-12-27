الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات مالية.. ضبط طرفي مشاجرة بالمهندسين

الامن
الامن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين شخصين بسبب خلافات مالية بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، واقتياد طرفي المشاجرة لديوان القسم.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وإنهائها، وضبط طرفيها واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتبين من التحريات الأولية أن خلافات مالية سبب المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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