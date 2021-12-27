الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 يناير.. الحكم فى دعوى إلغاء القيمة المضافة لأعضاء نادي الزمالك

محكمة
محكمة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة  الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي لأعضاء نادي الزمالك لجلسة ١٠ يناير 2022.

وكان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

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الأخلاق المصرية

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