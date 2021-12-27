معرض بيع مستلزمات الأسرة المصرية وتكريم ذوي الهمم.. حصاد فعاليات «مستقبل وطن» بالمحافظات اليوم

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الاثنين، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء.

وشملت الفعاليات إقامة معرض الأسرة المصرية لبيع مستلزمات الأسر بأسعار مخفضة، وتنظيم احتفالية لتكريم الأطفال ذوي الهمم، ويومًا ترفيهيًا لعدد من الأطفال الأيتام لرسم البهجة والبسمة علي وجوههم، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، ومواصلة مبادرة "حياتك تهمنا" لتنفيذ مشروع تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن والاحياء، وإقامة المعرض السنوي الخيري للملابس الشتوية بالمجان، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، ومواصلة فتح مقرات الحزب ونوابه بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.

في محافظة الإسكندرية، نظمت أمانة الحزب احتفالية كبرى، لتكريم الأطفال ذوي الهمم في نطاق قسم المنتزه ثان، لدمجهم في المجتمع، وتضمنت الاحتفالية، إقامة برنامج ترفيهي متكامل، شمل فقرات غنائية واستعراضات فنية رائعة وشملت كذلك تكريم الأطفال ذوي الهمم، وأمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور قيادات من حي المنتزة ثان، والأزهر الشريف في المحافظة.

وفي محافظة القاهرة، واصلت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، تنفيذ مبادرة "حياتك تهمنا"، وذلك من خلال مشروع تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة في المدن والأحياء المحافظة، عن طريق تركيب أبواب لأعمدة الإنارة بشكل ديكوري مصنوعة من مادة البلاستيك؛ لتكون حماية وعزل للتيار الكهربائي، وتهدف الحملة لتحقيق الجانب التأمين للمارة من المواطنين وعدم وجود أي أسلاك أو كابلات خارجية، لضمان سلامة المشاة على أرصفة المناطق والمجاورات مع مراعاة المظهر الجمالي.

وفي محافظة الجيزة، تواصلت الفعاليات التي تنظمها أمانات حزب مستقبل وطن بمختلف مراكز وأقسام المحافظة، ففي الوقت الذي تم فيه تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بمراكز الصف والعياط وأبو النمرس بالتعاون مع نواب الحزب وبالتنسيق مع الإدارات الصحية، اختتمت مسابقة أوائل الطلبة منافساتها بإمبابة، وفي غضون ذلك نظمت أمانة مركز منشأة القناطر، معرض الأسرة المصرية بيع مستلزمات واحتياجات الأسر بأسعار مخفضة فى قرية المنصورية.

وفي محافظة الشرقية، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة ماراثون "أوائل الطلبة.. من كل بيت فى مصر "في يومه السابع عشر والتي ينظمها الحزب بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث شهدت في مدينة العاشر من رمضان، تنافس 7 مدارس وفازت فيها مدرسة العاشر الثانوية بنين العسكرية بالمركز الاول علي مستوي الإدارة، وفي مركز أولاد صقر تنافس 14 مدرسة ابتدائية وفازت فيها مدرسة جمال شريبة الابتدائية بالمركز الأول وتصعد للتصفية على مستوى المحافظة، وفي المرحلة الإعدادية تنافست 14 مدرسة وفازت فيها مدرسة مجمع عوض شريبة للتعليم الأساسي بالمركز الأول وتصعد للتصفية على مستوى المحافظة، وفي مركز أبو كبير تنافست مدرستين للمرحلة الثانوية وفازت بالمركز الأول مدرسة الشهيد طيار محمد عبد البصير الثانوية بنين.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، يوما ترفيهياً لعدد من الأطفال الايتام بمدينة الغردقة وذلك على هامش بطولة تحيا مصر للبولينج.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة مركز زفتي بالحزب، حملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد جرعة أولي وثانية، بمنطقة الغرابلي والصواف، تسهيلا والتخفيف عن المواطنين وتسجيل الراغبين في التطعيم والتأكيد على ضرورة توعية المواطنين بأهمية اللقاح.

وفي محافظة الدقهلية، تواصل أمانة مركز طلخا بالحزب، ماراثون مسابقة أوائل الطلبة علي مستوي مدارس المركز، حيث شهدت تنافس 5 مدارس الإعدادية وفازت مدرسة شهداء 6 أكتوبر بميت زنقر الإعدادية بالمركز الأول، وفي مركز ميت سلسيل، تنافست مدرستين للمرحلة الثانوية، وفازت مدرسة اللواء رفعت عاشور الثانوية للبنات، وفي مركز أجا، تنافست 4 مدارس ابتدائية، وفازت مدرسة صهرجت الإبتدائية.