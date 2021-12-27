البيت المحمدي تنظم أمسية دينية لشرح كتاب «تاج العروس الحاوى»

نظمت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، مساء اليوم الاثنين، آمسية دينية، بحضور عدد من طلاب وعلماء الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد مهنا رئيس مؤسسة البيت المحمدى.

وتناولت الأمسية، شرح كتاب "تاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس" للإمام ابن عطاء الله السكندرى، بمشاركة عدد كبير من علماء الدين الإسلامى، يأتى فى مقدمتهم الدكتور على شمس الدين من علماء الأزهر الشريف والدكتور فتحي حجازي أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر والدكتور سيد شلبى من أعضاء مؤسسة البيت المحمدي، وعدد آخر من العلماء والشيوخ أعضاء المؤسسة.

وأعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدارسات التصوف عن تنظيم عدة محاضرات علمية ودينية على مدار الاسبوع القادم، وتهدف المحاضرات للتأكيد على الدور الذى يقدمه التصوف فى نشر المنهج الإسلامى الصحيح والتصدى للأفكار المتطرفة التى تحاول بعض التيارات نشرها فى المجتمع ، وذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة التي تم اااستخدامها بصورة خاطئة من قبل التيارات المتشددة والمتطرفة، ويسعى البيت المحمدى لإيجاد حلول لمواجهة الافكار المتشددة من خلال المحاضرات العلمية والمؤلفات التى يقدمها أعضاءه من علماء وشيوخ الازهر الشريف .

الجدير بالذكر أن مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، تواصل أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.