نهاية ديسمبر.. إطلاق المرحلة الرابعة لـ«بر أمان» وتستهدف 18 ألف صياد

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لإطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من مبادرة «بر أمان» نهاية الشهر الجارى، والتى تتضمن العاملين فى نهر النيل، على أن يتم الإنتهاء من المبادرة مطلع العام القادم.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الرابعة من مبادرة «بر أمان» تستهدف 18 ألف صياد، وتحديدا فى مناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وابشواي وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر واسوان.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "بر أمان" بدأت مرحلتها الأولي مايو الماضي فى بحيرة الريان بالفيوم، فيما تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

وعن المرحلة الثالثة، أشارت وزارة التضامن إلى أنها استهدفت دعم صغار الصيادين العاملين في بحيرة البروديل والتي تشمل مناطق العريش، وبئر العبد ورمانة بإجمالي مستفيدين 7416 صياد، حيث قامت وزيرة التضامن بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد لأول 20 صيادا.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة إحلال مراكب الصيد سيتم تمويلها في إطار خطة وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة ومنها العاملين في قطاع الصيد، ووفق معايير وشروط محددة لتحديد المستحقين لهذا الدعم من الدولة.

واكدت القباج، أن المبادرة تستهدف تطوير قطاع الصيد المصري وتعزيز قدرات صغار الصيادين، حيث يستفيد منها في مختلف مراحلها نحو 42 ألف صياد.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية تضع على راس أولوياتها ملف الحماية الاجتماعية من أجل الحفاظ على دعم المواطن المصري وتاهيله لسوق العمل، علاوة على العمل على تمكينه اقتصاديا.