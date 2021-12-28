103 إصابات بالدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،، عن تسجيل 103 إصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بين لاعبين وأعضاء أجهزة فنية وطبية وإدارية في الفترة من 20 و26 ديسمبر الجاري.

وقالت الرابطة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "يمكن لرابطة الدوري اليوم أن تؤكد أنها قامت خلال الفترة بين الاثنين 20 والأحد 26 ديسمبر، بإجراء 15186 اختبارا لكوفيد-19 على لاعبي وأجهزة الفرق. ومن بين هؤلاء، كانت هناك 103 حالات إيجابية جديدة".

وأضافت: "سلامة الجميع هي أولوية ورابطة الدوري الممتاز تتخذ جميع الخطوات الاحترازية استجابة لتأثير المتحور أوميكرون".

وكانت الرابطة أعلنت الأسبوع الماضي ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء الاختبارات في عام 2020 مع 90 حالة إيجابية.

وتم تحطيم الرقم القياسي هذا الأسبوع بسبب التفشي الكبير للمتحور "أوميكرون".

واضطرت الرابطة حتى الآن إلى تأجيل 15 مباراة في الدوري الممتاز في ديسمبر الحالي، في حين عانت الدرجات الثلاث الدنيا في إنجلترا من تأجيلات كثيرة.

وتم تأجيل مباريات ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد، وواتفورد مع مضيفه ولفرهامبتون وبيرنلي مع إيفرتون عشية مرحلة الـ"بوكسينج داي" التي أقيمت أمس الأحد.

كما تم تأجيل مباراة أرسنال مع ضيفه ولفرهامبتون من الثلاثاء إلى الأحد بعد ارتفاع في عدد الحالات في صفوف الضيوف.

وتأجلت مباراة ليدز يونايتد مع أستون فيلا المقرر إجراؤها الثلاثاء بسبب استمرار معاناة ليدز من حالات "كوفيد-19" والإصابات.

وكان رؤساء أندية الدوري الممتاز رفضوا الأسبوع الماضي خلال اجتماع لرابطتي الدوري والأندية إيقاف المنافسات مؤقتا على الرغم من الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس والتأجيلات العديدة للمباريات.

وتم خلال الاجتماع نفسه تحذير الأندية من استمرار المباريات إذا كان لكل فريق 13 لاعبا بينهم حارسا للمرمى.

وتابعت الرابطة في بيانها: "عادت الرابطة إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وزادت من اختبارات اللاعبين وأعضاء أجهزة الأندية إلى اختبارات التدفق الجانبي اليومية واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل +بي سي آر+ مرتين في الأسبوع، بعد أن كانت تفرض سابقا اختبار التدفق الجانبي مرتين في الأسبوع فقط".

وأكدت "تواصل الرابطة العمل مع الأندية للحفاظ على سلامة الناس من خلال المساعدة في التخفيف من مخاطر كوفيد-19 داخل تشكيلتهم"، موضحة "نحن أيضا على اتصال وثيق بالحكومة والسلطات المحلية ومجموعات المشجعين، مع التجاوب مع أي تغييرات مستقبلية للإرشادات الوطنية أو المحلية".

وأقيمت ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير على الرغم من أن بريطانيا تكافح ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19.

ولم يتم وضع أي قيود حتى الآن على عدد الجماهير في المباريات في إنجلترا، على الرغم من أنه يتعين على المشجعين تقديم دليل على التطعيم أو اختبار سلبي تم إجراؤه في الـ48 ساعة الماضية.