الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الحارس الله.. يحرسه الله».. أطفال قرية غرب سهيل يستقبلون الرئيس السيسي بالأغاني النوبية

جريدة الدستور

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة اليوم في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري.

واستقبل الأهالي الرئيس السيسي بالزغاريد والعبارات المرحبة بوجوده والمعبرة عن سعادتهم بالزيارة، ومنها: «نورت أسوان والنوبة يا ريس» و«تحيا مصر» و«النهاردة عيد نورتنا يا ريس».

ورحب مجموعة من أطفال القرية بالرئيس السيسي عبر غنائهم لأغنية باللغة النوبية، وطلب الرئيس السيسي التقاط صورة له مع الأطفال، والتقى بالطفل محمد قائد المجموعة وأشاد بصوته الجميل.

وطلب الرئيس من الطفل أن يفهمه معاني الأغنية وأن يشاركهم الغناء باللغة النوبية، ليقول الطفل: «بنرحب وفرحانين بيك ومعنى الكلمات تعالى عندنا وإنك فرحان بالنوبة بتاعتنا وكلنا معاك»، ليرد الرئيس: «أنا فرحان بيكم، ممكن تقول لي أقولها إزاي».

 

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الأخلاق المصرية

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