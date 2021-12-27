البرلمان الليبى يبدأ وضع خارطة طريق جديدة والتواصل مع كافة الأطراف

أكد مجلس النواب الليبي، الاثنين، استمرار لجنة خريطة الطريق التي شكلت بموجب قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان مساء اليوم عبر موقع المجلس، أن البرلمان استأنف جلسته الرسمية اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وحضور أكثر من 120 نائبا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق تم خلال جلسة اليوم الاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر 2021، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل، بالإضافة إلى تقرير المفوضية العليا للانتخابات حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهتها والتقارير التي احتوت عددا من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية وهي تقارير ذات طابع سري تقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية.

وأضاف بليحق: بعد مداولة لساعات طويلة في جلسة اليوم قرر مجلس النواب أولا فيما يخص تأجيل موعد الانتخابات إلى 24 من يناير القادم، أنه لم يتم مخاطبته من قبل المفوضية العليا للانتخابات حول هذا الطلب حتى تاريخ اليوم.

وأكد مجلس النواب استمرار لجنة خارطة الطريق التي شكلت بموجب قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021 م في عملها من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

كما قرر مجلس النواب استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع اليهم في الجلسة المقبلة حول كل هذه العراقيل والتقارير وما حوته حول العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها وبالتالي سيصدر مجلس النواب قرارا بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.