الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل شاب متهم فى حادث تصادم بطريق الواحات

متهم
متهم

قررت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل شاب متهم فى حادث تصادم وقع بطريق الواحات، صباح اليوم، على ذمة التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال سائق السيارة النقل الذى اصطدم به الشاب المتوفى، فضلًا عن أقوال صديقه، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث. 

وفتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقا فى واقعة مصرع شاب بعدما اصطدم بسيارته فى سيارة نقل بطريق الواحات مما أسفر عن مصرعه، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة المتضررة جراء الحادث، والسيارة النقل التى تم الاصطدام بها، وعرضهما على مهندس فنى لفحصهما، وكتابة تقرير وافً عنهما.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات انقلاب سيارة ومصرع شاب بطريق الواحات، حيث ذكر صديق المتوفى عقب ضبطه أمام رجال المباحث، أنهما قررا التسابق كل منهما بسيارته بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وخلال التسابق فوجئ المتوفى بسيارة نقل فاصطدم بها من الخلف نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن انقلاب سيارته ومصرعه نتيجة الإصابات التى لحقت به.

كما استمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة النقل الذى أكد أنه فوجئ باصطدام سيارة ملاكى به من الخلف، وفور توقفه اكتشف وفاة قائدها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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