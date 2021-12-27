الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ربة منزل نتيجة ماس كهربائى فى قنا

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الإثنين، نتيجة ماس كهرباء أدى إلى تفحمها بقرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة ماس كهربائى أدى إلى اشتعال النيران فى جسدها وتفحم جثتها.

وأسفرت الواقعة عن مصرع عائشة.س.ا، 55 عاما، من قرية حجازة قبلى بقوص جنوب محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

كما لقيت مشرفة تمريض مصرعها، بعد أن دهسها قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادى شمال محافظة قنا وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع مشرفة تمريض صدمها قطار بمحطة نجع حمادى شمال محافظة قنا، وأسفر الحادث عن مصرع مديحة سعد الله على، 47 عاما، مشرفة تمريض، بعد أن دهسها قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادى.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، ونعت مديرية الصحة بقنا، وفاة مشرفة التمريض بعد أن صدمها قطار بمحطة السكة الحديد نجع حمادى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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