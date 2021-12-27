الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 11 فتاة داخل أندية صحية بالهرم والتجمع يمارسن أنشطة مشبوهة

الامن
الامن

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط شبكتين للأعمال المنافية للآداب الأولى بمنطقة الهرم الجيزة والثانية بالتجمع بالقاهرة.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الآداب عن قيام أندية صحية غير مرخصة بالهرم والقاهرة الجديدة متخذين تلك النوادي ستاراً للأعمال المنافية للآداب مقابل مادى .

وأكدت التحريات أن المسئولين عن تلك النوادي يقومون بالترويج لها عبر السوشيال ميديا عن طريق إعلانات تتضمن وجود "ساونا ومساج ومشفى صحى" داخل المكان مقابل 850 لـ 2000 جنيi .

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط مباحث الآداب قسم النشاط الداخلي من مداهمة الوكرين وتم ضبط 3 فتيات وشخص يعمل" بودى جارد" وآخر صاحب النادي الصحي، وشخص راغب متعة كان في وضع التلبس، كما تم ضبط 8 فتيات ورجلين راغبى متعة في وضع التلبس داخل النادى بالقاهرة الجديدة وقد تم التحفظ على المضبوطات عبارة عن عدد من الهواتف المحمولة التي تحوى أدلة نشاطهم وأدوات الجريمة ومبالغ مالية متحصلات جريمتهم.

وحرر محضر بالواقعة وأرسلت إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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