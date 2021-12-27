نجم الجيل ضيفًا استثنائيًا مع منى الشاذلى فى سهرة رأس السنة «صور»

أعلن الفنان تامر حسنى، عن ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلى، في حلقة استثنائية ضمن احتفالات رأس السنة.

ونشر تامر حسني مجموعة من الصور عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور"إنستجرام"، تجمعه بالإعلامية منى الشاذلي وعلق عليها قائلًا: "انتظرونى إن شاء الله مع الإعلامية الجميلة منى الشاذلى فى حلقة بجد مش عادية فى سهرة رأس السنة وكل الشكر والتقدير لإدارة التليفزيون المصرى من خلال محطة #cbc egypt عن تكريمي بدرع فنان العام".



وتفاعل رواد “إنستجرام" مع منشور تامر حسنى، وأعربوا عن اشتياقهم وانتظارهم للحلقة، مؤكدين أنها ستكون "أحلى سهرة في السنة" وكتب آخرون "مستنين على نار"، "الإنسان الوحيد اللي بحترمه بكل المقاييس ربنا يوفقك ودايما نشوفك ناجح "، "أحلى خبر".