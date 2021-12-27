الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل انهار عليه حائط أثناء هدمه بالبدرشين

العامل
العامل

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة إثر انهيار حائط عليه أثناء هدمه بمدينة البدرشين. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عامل بكسور نتيجة سقوط حائط عليه بالبدرشين، ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة. وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل معمار خلال المشاركة في هدم عقار انهار عليه حائط مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الى المستشفى وعقب مرور عدة أيام فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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