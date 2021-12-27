نقل جثمان «شهيد العمل» من السعودية وتعيين 1578 من ذوي الهمم.. حصاد «القوى العاملة» اليوم

شهدت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، على رأسها تكليف وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة بالرياض في المملكة العربية السعودية، بالتعاون والتنسيق مع القنصلية العامة لنقل جثمان الشاب أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة لنقل جثمانه إلى مصر على نفقة الدولة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

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وأعلن وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1578 شاباً، منهم 36 شاباً من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2981 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 928 شهادة قياس مستوى المهارة، و949 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 34 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً، وتم تحويل 17 شكوى للقضاء، و4 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

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كما أعلن سعفان، أنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للفتيات والشباب، والفئات الأكثر احتياجا وتنفيذا لمبادرة "مهنتك مستقبلك" و"مهارتك أساس مهنتك"، قامت مديرية القوى العاملة بالأقصر، بالتعاون مع بيت الزكاة المصري بتوزيع أكثر من 100 ماكينة خياطة للفتيات خريجي الدورات التدريبية لوحدة التدريب المتنقلة.

ومن جانبه، قال عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، إن المتدربات اللاتي تم منحهن ماكينات الخياطة أتممن التدريب المهني على كثير من الحرف ومنها الخياطة والتفصيل، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة أمام ساحة الشيخ الطيب شيخ الأزهر الشريف بالأقصر.

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