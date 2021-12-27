الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الجُمار» أكلة شهيرة في الإسكندرية.. وبائع: «كله فوائد وفيتامينات» (فيديو)

عصام يبيع الجمار
عصام يبيع الجمار بكورنيش الإسكندرية

في شتاء الإسكندرية القارس، وسقوط الأمطار المستمر يبحث أهالي عروس البحر عن المأكولات والمشروبات التي تشعرهم بالدفء خلال موسم الأمطار والنوات، ومن بين المسليات السريعة التي تكسب الجسم الدفء يأتي الجُمار الذي انتشر في شوارع عروس البحر.

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«الجُمار فوايده كتير، كله فيتامينات» هكذا ينادي «عصام» بائع الجُمار« قلب النخيل» على بضاعته على عربة خشبية صغيرة بمدخل شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، حيث  يبدأ بتجهيز قلب النخيل وتقطيعه يوميًا لبيعه لزبائنه التي اعتادت على الشراء منه خلال فصل الشتاء.

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يقول عصام الرشيدي، 37عامًا بائع جُمار بالإسكندرية، إن الجُمار هو قلب النخل وهو الجزء العلوي من النخلة، يتم قطعه لأنه غير صالح للزراعة، وتفريغ قلب النخل واستخراج الجمار منه، لافتًا أنه لا يتم بيعه أو أكله إلا في فصل الشتاء.

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وتابع أن الجمار يحتوي على العديد من الفيتامينات، ومفيد لمرضى السكر والضغط، والقلب والعظام والأنيميا، ويشتهر في دولتي العراق والسعودية، ويعرفون فوائده جيدًا، كما أن الأشقاء العرب المقيمين في الإسكندرية أو الزائرين يأتون للشراء دائمًا، وهناك زبائن اعتادت عليه يوميًا.

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وأوضح أنه يعمل منذ صغره في بيع الجمار، ويبدأ عمله منذ الرابعة عصرًا وحتي منتصف الليل، حيث يبدأ ازالة طبقات النخيل وتفريغ قلب النخل، مشيرًا إلى أن النخلة الواحدة يتم استخراج منها 4 كيلو جمار، يباع الكيلو الواحد بـ 100 جنيه، ولكن يتم بيعه «قطاعي» بداية من 5 جنيهات حسب احتياج كل فرد.  

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وأشار إلى أن الكثير لا يعرف الجُمار، وهناك من يقف للسؤال عليه، حيث اقوم بتعريف المواطنين على فوائده، وانهم يستطيعون البحث عنه على الإنترنت، لذا يوميًا يتعرف مواطنين جدد على قلب النخيل وفوائده وعند تذوقه يأتون مرة اخرى لشراء الجمار.

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ولفت أن النخيل يأتي إليه من محافظة البحيرة، ومن واحة سيوة، وأفضل أنواع النخيل هو نخيل البلح الزغلول، مشيرًا إلى أن أثناء موسم البلح في فصل الصيف تكون جميع فوائد قلب النخيل في البلح، لذلك لا يباع الجمار في فصل الصيف، بل يبدأ بعد حصاد البلح لذلك يتواجد في فصل الشتاء.

شتاء الإسكندرية شوارع عروس البحر الجمار فوايده كتير قلب النخيل فصل الشتاء

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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