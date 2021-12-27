إحباط ترويج نصف طن لحوم فاسدة على مطاعم الجيزة

أحبطت مباحث التموين بالجيزة بالتنسيق مع حي الطالبية ترويج نصف طن من اللحوم الفاسدة على مطاعم الجيزة.

وردت معلومات إلى مباحث التموين بالجيزة بوجود كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن بمنطقة الطالبية، تم إعداد حملة مكبرة بالتعاون مع حي الطالبية والطب البيطري وبمداهمة المخزن عثر على ثلاجات تحتوي على لحوم مفرومة ومجمدات جاهزة لتحضير الطعام.

وبالكشف عليها بمعرفة الطب البيطري تبين أنها منتهية الصلاحية وبلغت كميتها ما يقرب من 500 كيلو تقريباً، تم تفتيش المحل التابع له المخزن بشارع ترسا وتبين تواجد نفس نوعية اللحوم.

تم غلق المكان من قبل إدارة رخص المحلات بحي الطالبية وإخلاء المكان من قبل اشغالات الحي.