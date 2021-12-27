نادى"زد إف سى" يحصد جائزة أفضل قطاع ناشئين فى إفريقيا

توج قطاع الناشئين بنادي زد أف سي بجائزة أفضل قطاع ناشئين في افريقيا ، في احتفالية جوائز دبي جلوب سوكر، ليصبح أول قطاع رياضي خاص في مصر يفوز بهذه الجائزة، يأتي ذلك تكليلًا لاستراتيجية "شركة زد للاستثمار الرياضي" في إنشاء أقوى قطاع ناشئين من خلال اكتشاف المواهب من مختلف أنحاء الجمهورية، وعقد شراكات مع كبرى الأندية الأوروبية لتوفير أحدث النظم التدريبية العالمية لتطوير وتأهيل مستوى الناشئين ومنحهم الفرصة للاحتراف الخارجي، حيث إن قطاع ناشئين نادي زد اف سي يتعاون مع نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى منح الفرصة للشباب لتنمية مهاراتهم.

وتعقد احتفالية جوائز دبي سوكر هذا العام ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020 وهي جائزة إماراتية يحصل عليها المتميزون من 14 فئة مختلفة في مجال كرة القدم حيث تضم اللاعبين واللاعبات، ومدربي للأندية، ويعد حفل جائزة جلوب سوكر احتفالاً سنوياً أقييم لأول مرة في عام 2010، وكانت الجوائز تنحصر حينها بأربع جوائز فقط، وأخذت بالتغيّر والتبدّل من 2010 إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن بهدف ألّا تقتصر الجوائز على اللاعبين والمدربين، وإنما لتشمل العاملين خلف الكواليس في عالم كرة القدم .

وتوج العديد من نجوم كرة القدم العالميين بهذه الجائزة في السنوات الماضية مثل : نجم الكرة " كريستيانو رونالدو" الذي فاز بجائزة افضل لاعب عدة مرات وآخرها كان في عام 2019 وتوج ايضاً أسطورة الكرة " ليونيل ميسي" بنفس الجائزة عام 2015 ، كما فاز المدرب "جوزيه مورينيو" بجائزة أفضل مدرب في عام 2012.

تسلم أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، جائزة أفضل قطاع للناشئين في أفريقيا، في احتفالية جوائز دبي جلوب سوكر، والتي عُقدت اليوم الاثنين، بفندق أرماني في برج خليفة بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، يأتي ذلك تتويجًا لرؤية شركة زد للاستثمار الرياضي في مصر من خلال إنشاء أحدث بنية تحتية من الملاعب المجهزة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى أحدث وسائل التدريب، وإنشاء منظومة رياضية متكاملة تتضمن المحور التعليمي بهدف إعداد جيل من الكوادر الرياضية المؤهلة علميًا وعمليًا.

حضر احتفالية جوائز دبي جلوب سوكر كل من أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، هيثم عبد العظيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي وهم ؛ حسن عبده، عمرو طاهر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الفنيين وهم؛ أحمد حسن، حازم إمام، عماد متعب، أحمد حسام (ميدو) .

قال أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي: "سعداء بالحصول على أول جائزة دولية بعد تأسيس شركة زد للاستثمار الرياضي منذ سنوات قصيرة، وما يزيد من سعادتنا أن الجائزة عن أفضل قطاع للناشئين في أفريقيا، وهو ما يثبت نجاح إدارة نادي زد اف سي في استراتيجيتها نحو إعداد قطاع ناشئين مميز بعقلية احترافية من خلال إنشاء منظومة رياضية متكاملة تضم ملاعب ومدربين محترفين والاستعانة بكبرى الأندية الأوروبية".

من جانبه قال هيثم عبد العظيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، إن أكاديمية زد أف سي للناشئين نجحت في خلال الفترة القصيرة منذ تأسيسها في إنفاق استثمارات ضخمة في إنشاء ملاعب على مستويات عالمية لمنح الفرصة لأكبر عدد من المواهب لتطوير مستواها وزيادة عدد الممارسين للرياضة، بالإضافة إلى الاستعانة بأحدث النظم التكنولوجيا لتطوير مستوى اللاعبين.

من جهته قال سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي:"يمثل حصول أكاديمية زد إف سي للناشئين على جائزة أفضل أكاديمية للشباب في أفريقيا من دبي جلوب سوكر تحدي أمام زد لمواصلة السعي نحو إعداد أفضل قاعدة ناشئين بعقلية احترافية، والمنافسة في البطولات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تخريج مواهب للاحتراف في أكبر الدوريات العالمية".

من الجدير بالذكر أن قطاع الناشئين التابع لنادي زد إف سي توج بالجائزة بعد منافسة مع كبرى الأندية الرياضية ويرجع ذلك إلى زيادة عدد فرق البراعم والناشئين إلى 12 فريقًا، وبالتالي ارتفع معدل المشاركة التجريبية ل 350% خلال مدة زمنية قصيرة، وبالتالي زيادة أعداد اللاعبين بنسبة 640%، وتم استدعاء 10 لاعبين للمنتخب المصري وتصعيد 12 لاعبًا من الناشئين للفريق الأول لخوض منافسات الصعود للدوري الممتاز، وتم ايضاً إطلاق أكاديمية لكرة القدم النسائية منذ أشهر قليلة.